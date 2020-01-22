غياب سواريز يفتح شهية برشلونة للتعاقدات

دفع الغياب المؤثر الذي تركه المهاجم لويس سواريز فريقه برشلونة إلى البحث عن حلول بديلة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية مع نهاية الشهر الحالي، ليفتح الباب أمام صراع شرس مع الغريم التقليدي ريال مدريد على ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ.

رغم تأكيده قبل بدء السوق الشتوي الحالي، الذي ينتهي نهاية يناير الجاري، عدم حاجته إلى انتدابات جديدة، لكن يبدو أن معضلة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخراً وأدت إلى خسارة سواريز تركت هذا الخيار جانباً لتدفع إلى الواجهة بسيناريو جديد قد يمهّد لجلب وجوه جديدة إلى كامب ناو.

وكشف تقرير صحافي الثلاثاء عن رغبة مسؤولي البارسا في ضم هدف ريال مدريد، فيرنر مهاجم لايبتزيغ لتعويض غياب سواريز الذي سيبتعد عن الملاعب حتى مايو المقبل، مما يعني حسابياً انتهاء موسمه مع برشلونة.

ويرى محللون أنه بغض النظر عن الخيارات التي سيلجأ إليها المدير الفني الجديد كيكي سيتين للتخفيف من حدة الغياب الذي سيتركه سواريز، إلا أن ذلك لا يمنع من الإقرار بالمكانة الهامة التي يضطلع بها الأوروغوياني في الفريق والتفاهم الكبير مع ليونيل ميسي، وهو ما يترجم ميدانياً بتفوق الخط الهجومي للبارسا.

ولاح الغياب الذي تركه سواريز في لقاء برشلونة الأخير أمام غرناطة والذي حسمه بصعوبة (1-0) وعجزه عن تحويل الفرص الكبيرة التي صنعها الفريق أمام المرمى.

وعجز ميسي ورفاقه عن الوصول إلى شباك الحارس روي سيلفا رغم الأفضلية الميدانية المطلقة التي وصلت إلى 82 بالمئة من حيث الاستحواذ.

بحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن فيرنر مرشح لشغل مركز المهاجم الصريح ببرشلونة في يناير.

وأشارت إلى أن برشلونة يسعى إلى حسم الصفقة لصالحه في الأيام المقبلة قبيل نهاية يناير مقابل 30 مليون يورو.

وارتبط اسم فيرنر في الأسابيع الأخيرة بالانضمام إلى ريال مدريد، الأمر الذي سيخلق صراعاً خاصاً بين الناديين على المهاجم الدولي الألماني.

وخاض فيرنر 26 مباراة بقميص لايبتزيغ في جميع المسابقات، حيث سجل 25 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى.

وكان مسؤولو برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو قد اجتمعوا بداية الأسبوع من أجل تحليل خيارات السوق الشتوي الجاري.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن إدارة برشلونة اجتمعت لتحديد مصير الراحلين عن الفريق وإمكانية التعاقد مع مهاجم جديد في ظل إصابة سواريز وغيابه لفترة طويلة.