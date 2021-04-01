غياب ليفاندوفسكي يربك حسابات بايرن ميونيخ

عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عن صدمته بعد علمه بمدة غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأعلن بايرن في بيان رسمي غياب الهداف البولندي لمدة أربعة أسابيع.

ولن تكون مباراة لايبتزيغ هي الوحيدة التي سيغيب عنها ليفاندوفسكي، وإنما سيبتعد أيضاً عن مباراتي باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري الأبطال، إلى جانب المواجهات مع يونيون برلين وفولفسبورغ وباير ليفركوزن وماينتس.

وأكد النادي البافاري تعرض الدولي البولندي لإصابة في الرباط الخارجي للركبة، وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد آندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. وبذلك، فإنه من الصعب لحاق صاحب الـ 32 عاماً بأي مباراة للفريق البافاري طوال شهر أبريل الذي ستتخلله مجموعة من المواجهات المهمة.

وسيبدأ متصدر ترتيب البوندسليغا مشواره في أبريل بمواجهة مهمة ضد لايبتزيغ الذي يتأخر عنه بفارق 4 نقاط، قبل أن يلتقي مرتين بباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبرز دور ليفاندوفسكي مع بايرن هذا الموسم في تسجيله 35 هدفاً حتى الآن في البوندسليغا، وضعته على قمة ترتيب قائمة الهدافين.

ولا يتفوق أي لاعب آخر على الدولي البولندي بمختلف الدوريات الأوروبية، مما جعله متقدماً بفارق هائل في سباق الحذاء الذهبي بفارق 12 هدفاً عن أقرب ملاحقيه.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتفوق أفضل لاعب في العالم على 37 فريقاً بمختلف الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى من الناحية التهديفية.

وهناك 10 أندية على الأقل في الدوري الإسباني تتأخر تهديفياً عن ليفاندوفسكي، وذلك لعدم تمكنها من تسجيل أكثر من 35 هدفاً هذا الموسم.

ويُعد فالنسيا وغرناطة الأقرب من سِجل ليفاندوفسكي، وذلك بإحرازهما 34 هدفاً لكلٍ منهما، بينما تتأخر فرق أخرى عنه بفارق كبير، أمثال آيبار (22) وديبورتيفو آلافيس (23) هدفاً.

كما تعتبر فرق الليغا الأقل ضعفاً على الصعيد التهديفي مقارنة بهداف البوندسليغا، حيث تمتلك أكبر عدد من الفرق التي سجلت أهدافاً أقل منه.

وعلى صعيد البطولة ذاتها التي ينشط بها ليفاندوفسكي، هناك 7 فرق لم تستطع تجاوز سِجل هداف البوندسليغا هذا الموسم.

والغريب أن شالكه، متذيل الترتيب، لم يستطع حتى إحراز نصف عدد أهداف صاحب الـ 32 عاماً، وذلك باكتفائه بتسجيل 16 هدفاً فقط بعد مرور 26 جولة.

وتتأخر 8 فرق في البريميير ليغ عن سجل ليفاندوفسكي التهديفي، أبرزها نيوكاسل يونايتد الذي أحرز 28 هدفاً خلال 29 جولة.

ويتشابه شيفيلد يونايتد، متذيل ترتيب البريميير ليغ، مع وضع شالكه، إذ لم يتمكن من تجاوز نصف عدد أهداف المهاجم البولندي بوصوله إلى 16 هدفاً فقط حتى الآن.

ويختلف الحال قليلاً في الكالتشيو، حيث لا يتفوق مهاجم بايرن ميونيخ سوى على 6 فرق لم تتجاوز حاجز الـ 35 هدفاً.

ويأتي جنوى وأودينيزي على رأس هذه الأسماء بتسجيل كل منهما 30 هدفاً فقط.

وسارت الفرق الفرنسية على خطى نظيرتها الإيطالية، وذلك بعدما تأخرت 6 فرق أيضاً عن سِجل هداف البوندسليغا.

ويعد سانت إيتيان وبوردو أبرز الفرق التي يتفوق عليها ليفاندوفسكي، إذ سجل كل منهما 30 و32 هدفاً على الترتيب.