غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول يثير التساؤلات

تحدثت تقارير عن غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول، مما يثير المخاوف حول إصابة النجم المصري قبل أيام من عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيعود الأسبوع المقبل بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد عودة الفرق للتدريبات بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية.

وذكرت "إكسبريس" أن صلاح وأندرو روبرتسون غابا عن لقاء ليفربول التدريبي الودي، مما أدى للتحدث حول إصابتهما وإمكانية غيابهما عن عودة الدوري.

لاعب آخر لم يشارك في اللقاء الودي كان الحارس أدريان، بينما غاب جورجينيو فاينالدوم عن اللقاء الودي الفائت، مما فتح باب الحديث عن إراحة المدرب يورغن كلوب لبعض نجومه وليس لمعاناتهم من الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول سيخوض لقاءً ودياً جديداً الأيام المقبلة أمام بلاكبيرن، وذلك استعداداً لأولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستكون أمام إيفرتون.

وسيعود الدوري الإنجليزي رسمياً في السابع عشر من الشهر الجاري بمباراتين، أبرزها مانشستر سيتي مع آرسنال، وهناك أيضاً شيفيلد يونايتد وأستون فيلا بنفس اليوم.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة، وينقصه فقط ست نقاط من أجل التتويج رسمياً باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً.