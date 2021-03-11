غياب ميسي ورونالدو عن ربع نهائي الأبطال لأول مرة خلال 16 عاماً

ودع ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة وغريمه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سوياً منافسات دوري أبطال أوروبا منذ دور الـ 16، لتكون المرة الأولى منذ نسخة 2004-2005.

وغادر رونالدو رفقة بطل إيطاليا عقب الخسارة أمام بورتو، الثلاثاء، رغم الفوز بنتيجة 3-2، كون الفريق البرتغالي فاز في عقر داره 2-1، مما منحه بطاقة التأهل بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

فيما أقصى باريس سان جيرمان بميسي ورفاقه الأربعاء، حيث فاز عليه ذهاباً 4-1 قبل أن يتعادلا إياباً 1-1.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإنه لأول مرة منذ 16 عاماً في موسم 2004-2005، يكون رونالدو وميسي معاً خارج منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما ودع ميسي رفقة برشلونة من دور الـ 16 أمام تشيلسي، في حين أطاح ميلان برونالدو عندما كان يلعب بقميص مانشستر يونايتد.

ومنذ ذلك الحين لم يغب الثنائي عن ربع النهائي، وحقق رونالدو لقب دوري الأبطال 5 مرات، في حين حققه ميسي 4 مرات آخرها موسم 2014-2015.