غياب هاري كين عن تدريبات توتنهام يشعل أنباء رحيله

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن هاري كين نجم توتنهام هوتسبير تغيب عن تدريبات الفريق اليوم الاثنين.

وأشعل هذا الغياب الشائعات التي تحدثت عن إعلامه إدارة النادي اللندني الذي يرأسه دانييل ليفي برغبته في الرحيل.

إلى أين سينتقل كين ؟

وارتبط صاحب الـ 28 عاماً بقطبي مانشستر خلال الأسابيع الأخيرة، لكن قيمة انتقاله العالية والتي تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني عطلت أي مفاوضات حتى الآن.

ويبدو أن اللاعب تحرك أخيراً للتعبير عن رغبته في الرحيل حتى يجبر النادي اللندني على السماح له بالمغادرة صوب يونايتد أو سيتي هذا الصيف.

يذكر أن قائد منتخب إنجلترا شارك مع توتنهام في 336 مباراة وسجل خلالها 221 هدفاً منذ عام 2010.