غيغز يدعم بايل في أزمته مع أنصار ريال مدريد

أظهر المدير الفني للمنتخب الويلزي ريان غيغز، دعمه الكامل لمواطنه غاريث بايل في أزمته مع مشجعي ريال مدريد، الذين يتسابقون لإطلاق صيحات الاستهجان ضده منذ فترة طويلة.

وأصر أسطورة مانشستر يونايتد، على أن جناح توتنهام السابق يملك من العقلية والخبرة ما يكفي للتعامل مع الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها في إسبانيا.

وتوترت علاقة صاحب الـ 30 عاماً بالمدرب زين الدين زيدان الصيف الماضي، بعد التصريحات الشهيرة التي اعترف خلالها بعدم حاجة اللوس بلانكوس لخدمات بايل.

وكان الويلزي في طريقه لمغادرة سانتياغو بيرنابيو الصيف الماضي، لولا عدم توصل فلورنتينو بيريز لاتفاق مع نادٍ صيني تقدم بعرض ملموس.

ومنذ ذلك الحين، يكافح بايل لتأمين مكانه في تشكيلة زيدان الأساسية، ورغم الاستعانة به منذ بداية كلاسيكو برشلونة، بعد تجميده فترة ليست قصيرة، عاد مرة أخرى لمقاعد البدلاء في سهرة الأمس أمام أتلتيك بلباو، حيث حصل على فرصة اللعب لمدة 30 دقيقة فقط.

وعن محنة بايل مع ريال مدريد وجمهوره، قال غيغز لشبكة "سكاي سبورتس "ما زال يحب كرة القدم ويمارسها باستمتاع، حيث يحب الفوز والتسجيل وصناعة الأهداف"، وذلك رداً على وصفه من قبل الإعلام الإسباني بلاعب الجولف.

وتحدث عن صيحات الاستهجان ضد الهداف التاريخي لويلز "كل هذا الضجيج لن يؤثر عليه، الأمر يتوقف على ابتعاده، لذا إذا لم يستمع لذلك، فلن يؤثر عليه أحد، نعرف أنه يلعب مع أحد أكبر الأندية في العالم، وقد ربح دوري الأبطال 4 مرات وفاز بكل شيء، وهذا يجعله قادراً على التعامل مع النقد".