غينيا الاستوائية تحقق فوزاً ثميناً على الجزائر حاملة اللقب

حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزاً صعباً ومستحقاً على نظيره منتخب الجزائر حامل اللقب بهدفٍ دون رد ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأنهى الغينيون بذلك سلسلة من 35 مباراة متتالية للخضر دون خسارة، ليفشل فريق المدرب جمال بلماضي في كسر الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إيطاليا (37 مباراة دون خسارة).

وتعقدت مهمة الجزائريين في خطف بطاقة تأهل للدور المقبل كونه جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق أوبيانغ أوبونو إيستيبان في الدقيقة 70.

الجزائر تتراجع إلى المركز الرابع

وتراجع حامل اللقب بهذه الخسارة إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط ليرتقي بدوره إلى المركز الثاني.

ضمن المجموعة ذاتها وفي وقت سابق، تعادل منتخب ساحل العاج صاحب الصدارة بـ 4 نقاط مع نظيره السييراليوني (الثالث بنقطتين) بهدفين لكلٍ منهما.

ويحتاج الجزائريون لتحقيق الفوز في المباراة الصعبة الأخيرة أمام منتخب ساحل العاج لضمان حجز مقعد في الدور القادم.