غينيا الاستوائية تطيح بمالي وتتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

التحق منتخب غينيا الاستوائية بركب المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد إطاحته بنظيره المالي بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما دون أهداف في الزمنين الأصلي والإضافي.

ورغم التوقعات التي كانت تصب في صالح الماليين، إلا أن غينيا الاستوائية خطفت بطاقة التأهل بعد اللجوء لركلات الترجيح.

وسيلاقي الغينيون في ربع النهائي منتخب السنغال الذي تغلب بدوره أمس الأربعاء على منتخب الرأس الأخضر بهدفين دون رد.

وانضم المنتخب الفائز بالتالي إلى منتخبات تونس وبوركينا فاسو وغامبيا والكاميرون صاحبة الضيافة والمغرب ومصر والسنغال.

يذكر أن مصر كانت قد تغلبت على ساحل العاج في لقاء آخر ضمن دور الـ 16 وبركلات الترجيح أيضاً بنتيجة 5-4.