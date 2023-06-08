فابريزيو رومانو: الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع رياض محرز

تستمر الثورة الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن نادي الأهلي السعودي عن اهتمامه بالتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز الذي يلعب حاليًا لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتأتي هذه النقلة النوعية على الصعيد الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030، حيث بدأ الأمر بقدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومؤخرًا انضم إليه كل من كريم بنزيما ونغولو كانتي إلى الاتحاد السعودي.

فابريزيو رومانو يكشف اهتمام الأهلي السعودي بالنجم رياض محرز

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "فيسبوك" عن اهتمام نادي أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز.

وأوضح رومانو أن التعاقد وصل لمراحل جدية بالنسبة للنادي السعودي، إلّا أن الأمر بالنسبة لمانشستر سيتي ليس بالحسبان حاليًا وخاصة في هذه المرحلة، وفي حال بدأت المفاوضات فإن السيتي سيطلب أجرًا مناسبًا في الصفقة ولن يدع محرز يرحل مجانًا.

الجدير بالذكر أن رياض محرز يستعد في الوقت الحالي للمشاركة مع مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في أسطنبول أمام نادي إنتر ميلان.