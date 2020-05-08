فابريغاس: مبابي مناسب لريال مدريد أكثر من برشلونة

أشاد سيسك فابريغاس، نجم موناكو، بالقدرات التي يتمتع بها كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه يناسب ريال مدريد أكثر من برشلونة.

ويعتبر مبابي على رأس أولويات النادي الملكي، الذي يستهدف ضمه نهاية الموسم القادم، عندما يتبقى موسم واحد على انتهاء عقده حتى لا يبالغ سان جيرمان في مطالبه المالية.

وحول رأيه في الهداف الفرنسي، قال فابريغاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «إنه خارج التقييم، بالنسبة لي كلاعب وسط أراه من المهاجمين الذين أود اللعب معهم».

وأضاف نجم آرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق: «إنه سريع للغاية، لديه قدرات تهديفية رهيبة، حالته يطلق عليها مصطلح (متعطش).

«إنه شاب يتطلع للأفضل، أعتقد أنه يناسب ريال مدريد، وكذلك برشلونة، لكن يتناسب مع ريال بشكل أكبر».