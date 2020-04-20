فابريغاس نجم برشلونة السابق لا يستبعد تدريب ريال مدريد

يحاول النجم سيسك فابريغاس، استغلال التوقف القسري الحادث حالياً في عالم كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، من أجل دراسة مستقبله مع قرب انتهاء مشواره كلاعب بعد وصوله لسن 32 عاماً.

وكشف لاعب موناكو خلال مقابلة نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مستقبله بعد الاعتزال سيبقى مرتبطاً بكرة القدم، وتحديداً على مقاعد البدلاء، وفي عالم التدريب.

وقال سيسك أنه لا يستبعد فكرة تدريب ريال مدريد، وهو النادي الذي كان على وشك التوقيع معه عندما كان في صفوف آرسنال، حيث صرح: "تدريب مدريد؟ لا يمكنك أبداً قول أنك لن تفعل هذا الشيء، بصفتك مدرباً، فإنك تمر بالعديد من الفرق أكثر مما تفعله كلاعب، يمكنك تدريب 30 فريقاً في مسيرتك المهنية. كلاعب لديك عقود أطول، لكن كمدرب فأنت في خطر ويمكن طردك في غضون أيام".

وحول خياراته للاعبين، أضاف: "إذا كان بإمكاني التوقيع مع لاعب، فأختار كيليان مبابي، كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 35 عاما وليونيل ميسي 33 عاماً، إنهما أكبر سناً، بالنسبة للشباب والموهبة، أود أن أوقع مع مبابي، فأمامه عشر سنوات في مسيرته.

"هناك لاعبون مثل نيمار أو (إيرلينغ) هالاند يتألقون، لكن بسبب موهبته، فإن مبابي يذكرني بالنجم الفرنسي السابق تييري هنري".