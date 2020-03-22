فابيان رويز يفتح الباب لترك نابولي

كشف ألفارو توريس، وكيل أعمال فابيان رويز نجم نابولي، عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل موكله في الفترة القادمة.

وانضم الدولي الإسباني إلى نابولي قادماً من ريال بيتيس في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو، ويمتد عقده حتى صيف عام 2023، ويحظى رويز باهتمام عدة أندية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.

وقال توريس في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «كان عاماً صعباً للغاية عليه في نابولي ولم تكن الأمور تسير على ما يرام كان يتوقع.

«أجلنا مفاوضتنا مع إدارة نابولي بشأن التجديد، وأخبرناهم بأن هنالك أندية ترغب في ضم موكلي في الفترة القادمة».