فابينيو: ليفربول فريق حماسي

أكد فابينيو لاعب وسط ليفربول أن الريدز يملك العديد من النجوم الذين يجيدون إحراز الأهداف في إشارة للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال الدولي البرازيلي في حواره مع الموقع الرسمي لناديه: "لدينا عدد من المهاجمين الرائعين الذين يجيدون إحراز الأهداف في الخط الأمامي، وبالنسبة لي، أحاول دائماً أن أقوم بأدواري الدفاعية وتوزيع اللعب كما ينبغي.

"نحن فريق حماسي جداً وتتسم طريقة لعبنا بالسرعة الكبيرة والقيام بالضغط بشكل مكثف. هذه هي الطريقة التي نسعى لتطبيقها في كل مباراة، ولذلك لا يجد اللاعبون أي مشكلة بدنية في فرض هذا الأسلوب".

وواصل فابينيو تصريحاته "دائماً ما يطلب منا المدرب أن نحافظ على هدوئنا وأن نلعب بالطريقة التي تعودنا عليها، فريقنا يتمتع بجودة عالية، لذا يعطينا المدرب تعليمات مستمرة بإظهار هذه الجودة داخل الملعب".