فابينيو يرحب بانتقال مبابي إلى ليفربول

كشف فابينيو نجم خط وسط ليفربول، عن رسالة مختصرة ومعبرة، بعث بها إلى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

ويعد صاحب الـ 21 عاماً أحد ألمع المواهب الشابة في عالم كرة القدم حالياً، ويعتبره كثيرون الخليفة المنتظر للنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وربطت تكهنات عدة بين مهاجم سان جيرمان وبين الانتقال إلى الريدز على مدار العامين الماضيين، لكن مدرب ليفربول يورغن كلوب استبعد تلك التكهنات، مؤكداً صعوبة إتمام صفقة بهذا الحجم.

بيد أن فابينيو تجاهل ذلك في تصريحات إلى برنامج تلفزيوني فرنسي، نقلها موقع "ليفربول إيكو"، قال خلالها: "أود الترحيب به في ليفربول"، وذلك فيما بدا أنها رسالة دعم "شخصية" لاستقدام النجم الفرنسي، الذي رشحه البرازيلي أيضاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية قبل مواطنه نيمار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها فابينيو إلى رغبته في انضمام مبابي، زميله السابق في موناكو، إلى بطل أوروبا والعالم، ففي صيف 2018 كشف لاعب الوسط وقتها أنه سيحاول إقناع مبابي بالانضمام إليه في آنفيلد.

وقال البرازيلي وقتها: "مبابي قال أنه سيبقى الموسم المقبل في سان جيرمان. لكني سأحاول ببطء إقناعه بالقدوم إلى ليفربول".

يشار إلى أن عقد مبابي مستمر لعامين مع باريس سان جيرمان، مما يصعب احتمالية انتقاله قريباً إلى ليفربول، أو أي فريق آخر، ورغم ذلك فإن تقارير عدة تشير إلى أن النجم الموهوب قد يمثل "الطموح النهائي" للريدز في المستقبل.