فاتسكه: دورتموند يتفوق نفسياً على سان جيرمان

رأى الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هانز-يواكيم فاتسكه أن فريقه يحظى بأفضلية نفسية على باريس سان جيرمان، بعد فوزه عليه 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم امتلاك بطل فرنسا أمثال نيمار والشاب كيليان مبابي على أرضه في مباراة الإياب في 11 مارس المقبل، يرى فاتسكه أن دورتموند يمتلك أفضلية نفسية، نظراً لسعي سان جيرمان بقوة لتفادي خروجه من ثمن النهائي للموسم الرابع توالياً.

وقال مشيراً إلى خروج بطل فرنسا أمام مانشستر يونايتد الموسم الماضي، رغم فوزه ذهاباً 2-0 على أرض الفريق الإنجليزي: «لديهم صدمة مانشستر يونايتد. بالنسبة لهم سينهار العالم إذا تعرضوا للإقصاء. أعتقد أننا نملك أفضلية نفسية».