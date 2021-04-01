فاتي: الإصابة لن تقف في طريقي

أكد آنسو فاتي مهاجم برشلونة أن إصابته الحالية لن تقف عائقاً في طريقه.

ويغيب النجم الإسباني الشاب عن الملاعب منذ 7 نوفمبر المنصرم، ويبدو أن عودته ستطول وقد يخضع خلال فترة الغياب لتدخل جراحي.

ورغم ذلك، يؤكد فاتي صاحب الـ 18 عاماً عزمه على تحدي الإصابة رغم صعوبتها.

ونشر مهاجم البارسا عبر حسابه على "إنستغرام" صورة له وهو يتدرب وأرفق معها: "قبل عدة أعوام، تعرضت لإصابة خطيرة: كسر في قصبة الساق.

"لم أتمكن من مزاولة كرة القدم قرابة العام، مرت علي أيام كثيرة عانيت فيها وتألمت، لكني تعلمت الكثير أيضاً، جعلتني الإصابة أقدر التفاصيل الصغيرة.

"ساعدتني العائلة بالإضافة للعديد من المحترفين من حولي على تجاوز تلك المحنة، ووعدت نفسي بأن أثابر وأواصل العمل حتى أعود لممارسة أكثر ما يستهويني.

"لسوء الحظ، أعاني حالياًَ من أمر مشابه، لكني سأواجهه بنفس العقلية، وأود أن أشكر جميع من يتابعني ويقدم لي الدعم بشكلٍ يومي".

وختم بالقول: "كرة القدم هي حياتي، ومهما واجهت من مطبات، ستبقى لدي الرغبة دائماً للقتال من أجل تحقيق أحلامي".