فاتي يخلف ميسي في ارتداء القميص رقم 10 مع برشلونة

سيرتدي المهاجم الشاب آنسو فاتي القميص رقم 10 في برشلونة خلفاً للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي غادر الفريق بعد انتهاء عقده بصورة غير متوقعة.

وكان الجدل يحوم حول إمكانية تخليد الرقم 10 في البارسا وعدم السماح باستخدامه مرة أخرى بعد رحيل "ليو" الذي قاد البلاوغرانا لنجاحات استثنائية خلال العقد ونصف الماضي.

لكن الصاعد فاتي سيحصل على شرف خلافة ميسي في ارتداء هذا القميص الشهير.

ونشر النادي الكتالوني تغريدة جاء فيها: "اللاعب الذي سيحمل الرقم 10، صنع في أكاديمية لا ماسيا، إنه آنسو فاتي."

وارتقى الإسباني إلى فريق برشلونة الأول عام 2019 عقب تألقه مع فرق المراحل السنية الأخرى.

وخاض اللاعب 42 مباراة مع البلاوغرانا حتى الآن في جميع المسابقات وسجل 13 هدفاً، علماً بأنه أصغر من سجل بقميص الفريق الأول.

وتعطلت مسيرة صاحب الـ 18 عاماً بعد تعرضه لإصابة مؤثرة في نوفمبر من عام 2020، وقد عاد للتو بعد استعادة لياقته البدنية.