فاتي يرفض عرض آرسنال ويصر على البقاء في برشلونة

قدم نادي آرسنال الإنجليزي عرضًا رسميًا لنادي برشلونة للتعاقد مع المهاجم الشاب أنسو فاتي هذا الصيف، والاستفادة من خدماته في صفوف الفريق الموسم المقبل.

البارسا ليس لديه مشكلة في التخلي عن فاتي ومنفتح أمام أي عرض يتم تقديمه خلال الميركاتو، إلّا أن المشكلة تكمن في اللاعب الإسباني الذي يرفض الرحيل وليس مستعدًا حتى لمناقشة العروض التي تقدم له، وآخرها رفضه لعرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من نادي وولفرهامبتون.

فاتي يرفض الرحيل عن برشلونة وليس مهتمًا بعرض آرسنال

وفقًا لـ"Sport"، فإن آرسنال تواصل مع النادي الكتالوني ووضع على طاولته عرضًا مغريًا لضم فاتي، إلّا أن الأخير أبدى رفضه وأغلق الباب مباشرة بوجه النادي الإنجليزي.

وعلى الرغم من أن المهاجم الشاب معروض من البلوغرانا للأندية الأوروبية ومتاح خلال سوق الانتقالات الصيفية، إلّا أنه مصر جدًا على البقاء مع البارسا على الأقل لموسم إضافي.