فاتي يريد التوقيع على عقد جديد مع برشلونة

أخبر المهاجم الشاب آنسو فاتي إدارة برشلونة بأنه يريد التوقيع على عقد جديد وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويسري عقد الإسباني الصاعد مع البارسا حتى نهاية الموسم الجاري، وتعمل الإدارة بجد لتمديد فترة بقائه في ملعب كامب ناو ولأطول فترة ممكنة.

وكشفت تقارير سابقة أن جورجي مينديش وكيل أعمال اللاعب عرض خدمات موكله على مانشستر سيتي، لكن النادي الكتالوني واثق من استمرار نجم الهجوم مع الفريق.

وخاض فاتي 41 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات منذ بداية ظهوره مع الفريق الأول عام 2019 وسجل له 13 هدفاً حتى الآن.

كما مثل منتخب إسبانيا في 4 مناسبات وزار الشباك مرة وحيدة.