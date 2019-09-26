فاتي يغيب عن الكلاسيكو

اقترب برشلونة من خسارة جهود لاعبه الشاب آنسو فاتي بشكل رسمي في مباراة الكلاسيكو الأولى ضمن الدوري الإسباني أمام ريال مدريد هذا الموسم.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن فاتي تم اختياره ضمن القائمة الأولية لمنتخب إسبانيا للشباب، والذي سيشارك في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة الأولية تضم 50 لاعباً، وسيعمل المدرب دافيد جوردو على حذف العديد من الأسماء قبل تقديم القائمة الرسمية في موعد أقصاه 16 أكتوبر المقبل.

وفي حال تأكد مشاركة فاتي في المونديال، سيغيب النجم الشاب عن البارسا في 7 مباريات أبرزها موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها في 26 أكتوبر القادم.

وستقام بطولة كأس العالم للشباب في البرازيل خلال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر المقبلين.