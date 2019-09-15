فاتي يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع برشلونة

واصل النجم الشاب آنسو فاتي مسيرته الناجحة مع برشلونة، بعدما استطاع تسجيل هدفٍ وصناعة آخر في المواجهة التي خاضها البارسا أمام ضيفه فالنسيا على ملعب كامب ناو، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

افتتح القادم من غينيا بيساو التسجيل في الدقيقة الثانية في شباك الحارس ياسبر سيليسين حامي عرين فالنسيا، نتيجة التمريرة التي تلقاها من زميله فرينكي دي يونغ، قبل أن يعود صاحب (16 عاماً) مرة أخرى، ليصنع الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة السابعة.

وبات فاتي أصغر لاعب في التاريخ يسجل في ملعب كامب ناو، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يسجل ويصنع هدفاً آخر في مباراة واحدة في الدوري الإسباني بعمر (16 عاماً و318 يوماً)، وفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

واستعرضت شبكة "سكواكا" البريطانية مسيرة النجم الشاب، إذ شارك لأول مرة مع برشلونة في الخامس من أغسطس الماضي، فيما سجل أول هدفٍ مع البارسا في الـ 31 من الشهر الماضي، في حين أحرز هدفه الأول على ملعب كامب نو وهو الذي سيبلغ سن الـ17 من العمر في 31 أكتوبر المقبل.