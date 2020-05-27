فاران: أريد الفوز بكل شيء مع ريال مدريد

أكد مدافع ريال مدريد رافاييل فاران أنه يريد «الفوز بكل شيء» مع النادي الملكي، معرباً عن ارتياحه لقرار الحكومة منح الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الإسباني اعتباراً من الثامن من الشهر القادم.

وقال فاران لتلفزيون ريال مدريد: «نريد حقاً العودة للمنافسات، إنها مهمتنا، إنها سبب وجودنا، نريد دائماً التنافس».

وأضاف بعد الانتهاء من حصة تدريبية: «لم نلعب كرة القدم منذ فترة طويلة، لذلك نحن متحمسون جداً ونريد الفوز بكل شيء.

«نشعر بتحسن كل يوم، ونعمل كثيراً، ونتحسن على الصعيد التكتيكي»، مضيفاً أن ريال مدريد يركز حالياً على العمل البدني.