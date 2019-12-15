فاران: الكلاسيكو أهم من نهائي كأس العالم

في حوار حصري لمجلة «أونز» الفرنسية، تحدث رافاييل فاران، قلب دفاع ريال مدريد، عن الكلاسيكو الذي يقام الأربعاء القادم، بين قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال على ملعب كامب ناو.

كما تطرق الدولي الفرنسي إلى الحديث عن زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي شكل علامة بارزة في هذا الكلاسيكو، وفي الكرة الإسبانية بوجه عام.

وقال فاران الذي وصل إلى ريال مدريد عام 2011، وفاز بجميع الألقاب والبطولات مع الفريق، وكان له دور فاعل في الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية: "ريال مدريد هو أعظم نادٍ في العالم، ويضم صفوة متميزة من أفضل النجوم في كل خطوطه".

وأكد الفرنسي أن الكلاسيكو القادم سيكون حاسماً في مسيرة الفريقين، فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث أوضح : "إنها مباراة لا تقل أهمية عن نهائي كأس العالم، نعم هي كذلك، وربما كانت أهم، بل هي الأفضل من حيث القوة والإثارة والتكتيك والضغوط والتركيز والمستوى الفني، وكل شيء، وأيضاً هي الأكثر صعوبة من أي مباراة أخرى، لأنها تضم أفضل لاعبين في العالم، وتحيط بها الضغوط الكثيرة والمنافسة الشرسة، وأيضاً ضغوط أخرى على مستوى الجماهير؛ لأنها مباراة الموسم".

وأضاف: "حقاً... إنها مباراة مختلفة بكل المقاييس، خاصة جداً، والمستوى الفني فيها عادةً ما يكون مرتفعاً".

ولأن فاران، كان زميلاً لرونالدو، خلال الفترة من 2011 إلى 2018، فقد استطاع أن يقترب منه كثيراً، ويرسم صورة كاملة لشخصيته، على المستويين الرياضي والشخصي.

وشرح الفرنسي: "كريستيانو شخص غير عادي، سيطر مع ليونيل ميسي على جوائز الكرة العالمية على امتداد أكثر من عقد كامل"، كما أشاد بمستواه الفني، وبشخصيته خارج الملعب، وداخل غرفة الملابس، وعلّق قائلاً: "إنه عبقري على المستويين الإنساني والكروي، ولا أجد الكلمات المناسبة لوصفه، حقق إنجازات استثنائية مع ريال، وجعل الإنجاز الكبير يبدو عادياً وفي غاية السهولة، وكان يعلم أن الجميع ينتظر منه الكثير، وكان قادراً بالفعل على تحقيق الكثير للفريق، وهذا شيء استثنائي".

واختتم فاران حديثه عن رونالدو بقوله: "تعلمت منه الكثير، وكم كنت أتباهى وأفتخر بكوني زميلاً له في ريال مدريد، ولطالما قلت لنفسي: يا له من نجم يتمتع بكاريزما وشخصية قوية، داخل الملعب وخارجه".