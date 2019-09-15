فاران: بنزيمة مهاجم استثنائي

امتدح مدافع ريال مدريد رافاييل فاران الهداف كريم بنزيمة، واصفاً إياه بالمهاجم الاستثنائي بالنسبة للفريق، وذلك رداً على مجاملة زميله المهاجم.

وكان الفرنسي ذو الأصول الجزائرية قد أشاد بفاران في تصريحات صحفية أمس السبت، قال خلالها مواطنه من أفضل مدافعي العالم خلال السنوات الماضية، وأنه من الصعب جداً على أي مهاجم التفوق عليه سواء في المواجهات المباشرة على الأرض أو الاحتكاكات الهوائية.

وعانى مهاجم ليون السابق كثيراً على المستوى التهديفي مع لوس بلانكوس في موسمي 2016-2017 و2017-2018، بتسجيل 16 هدفاً من مشاركته في 61 مباراة، قبل أن يستعيد رونقه مرة أخرى الموسم الماضي، بتسجيل 21 هدفاً.

وعن عودة بنزيمة للتألق من جديد، قال فاران عن علاقته ببنزيمة "تجمعنا علاقة جيدة، أذكر أني عندما جئت إلى ريال، كان هناك فرنسيان في الفريق، هو ولاسانا ديارا.

"عرفنا بعض البعض عن قرب في السنوات الثماني الأخيرة، قضينا معاً لحظات عظيمة، ونتحدث كثيراً عن كرة القدم، وأيضاً عن الأوقات الجيدة والسيئة".

وختم حديثه عن مهاجم ريال الأول منذ رحيل كريستيانو رونالدو "بطبيعة الحال لديه خبرة أكبر مني، لذلك يستطيع أن يلعب دوراً في إسداء المشورة وكيفية التعامل مع المشكلات وكيفية الحفاظ على أعلى مستوى، وهذا بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في ريال مدريد منذ زمن بعيد، كما أنه مصدر إلهام للفريق دائماً".