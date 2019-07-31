فاران: بوغبا إضافة لكني أثق بلاعبي ريال مدريد

رحب الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، بتعاقد الملكي مع مواطنه بول بوغبا، لكنه أكد ثقته في زملائه الحاليين.

وارتبط ريال بضم نجم خط وسط مانشستر يونايتد بعد تصريحات بوغبا عن رغبته بخوض تحدٍ جديد.

وقال فاران لوسائل الإعلام: "بوغبا لاعب جيد، أعرفه جيداً، سيشكل إضافة رائعة لأي فريق، لكني أثق بزملائي.

"إذا أتى لاعب جديد سنرى، لكني أثق في زملائي، نعمل للتحسن وأثق في عملنا، نرتكب أخطاء فردية، لكن ليس تكتيكية.

"سيتم تصحيح الأمر والتحسن، هناك توقعات عدة على الفريق، الجميع يريد رؤية مدريد يفوز، وأنا منهم.

"في 2017 خسرنا الوديات ثم فزنا بكل شيء، عندما تبدأ المنافسة يتغير الوضع، هذا ليس عذراً، لكن نحتاج للهدوء".

وخسر ريال مدريد ودياً الثلاثاء من توتنهام في كأس أودي.