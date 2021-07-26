فاران على أعتاب الانتقال لمانشستر يونايتد من ريال مدريد

وافق مانشستر يونايتد على دفع حوالي 50 مليون يورو نظير الحصول على خدمات المدافع رافاييل فاران من ريال مدريد وفقاً لصحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية.

وتوصل الطرفان لاتفاق صباح اليوم الاثنين ليتبقى فقط خضوع الدولي الفرنسي للفحص الطبي قبل التوقيع على عقد انضمامه للشياطين الحمر.

وباشر المدافع صاحب الـ 28 عاماً بتحضيراته للسفر إلى إنجلترا مع أنه تدرب مع الفريق الملكي صباح الاثنين.

فاران مرشح للخضوع لفترة حجر صحي

لكن فاران قد يخضع لفترة حجر صحي احترازية قبل أن يسمح له بالتدرب مع يونايتد وفقاً لبروتوكول فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب درس مشاكل النادي الإنجليزي الدفاعية والتي تسببت في تلقي شباكه 18 هدفاً من الأخطاء الثابتة الموسم الماضي.

ونجحت إدارة يونايتد في تخفيض قيمة صفقة المدافع الفرنسي مستفيدة من رغبة ريال مدريد في بيعه عقب التعاقد مع ديفيد آلابا.