فاران على رادار كبار أوروبا

كشف تقرير إسباني، أن هناك بعض الأندية تواصلت مع ريال مدريد، من أجل الاستفسار عن موقف المدافع رافاييل فاران.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول أن ريال مدريد لا يثق في إمكانية تجديد عقد فاران الذي ينتهي في صيف 2022، وهو ما قد يدفع النادي إلى عرضه للبيع الصيف المقبل لتجنب رحيله مجانا الصيف التالي.

وحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، تلقى ريال مدريد بالفعل اتصالات من مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، لمعرفة إمكانية رحيل فاران.

وأضاف التقرير أن الاتصالات التي جاءت من الأندية الخمسة لم تحمل أي عروض، وإنما كانت مجرد استفسارات.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد لم يتخذ قراره برحيل مدافعه الفرنسي حتى الآن، حيث يتمسك باستمراره، وسيبدأ مفاوضات تجديد عقده، ولن يتخذ قراراً بعرضه للبيع، إلا بعد التأكد من استحالة التوصل إلى اتفاق.

واختتم التقرير بأن ريال مدريد يسعى إلى التعاقد مع مدافعين جديدين بحال تجديد عقد فاران، وثلاثة في حالة رحيله، وهم ديفيد آلابا (بايرن ميونيخ)، وواحد من الثنائي جولز كوندي (إشبيلية)، وباو توريس (فياريال)، أو كلاهما معاً.