فاران يتمنى مزاملة مبابي في ريال مدريد

أكد رافاييل فاران، قلب دفاع ريال مدريد رغبته في مزاملة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في النادي الملكي.

وحاول ريال التعاقد مع نيمار الصيف الماضي من سان جيرمان، إلا أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يحلم باستقطاب مبابي.

وقال فاران في حوار مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "الضغط الجماهيري في فرنسا يشبه ما أعيشه في ريال مدريد وهذا ما يجعلنا فريق تنافسي لأبعد مدى ورغبتنا دائماً هي الفوز.

"استقبال الأهداف ليس فقط أزمة المدافعين فالأمر يعتمد على الفريق ككل، تطورنا كمجموعة في المباريات الأخيرة ونجحنا في حرمان المنافسين من التسجيل ونتمنى المواصلة على نفس المنوال".

وأشاد الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً بما يقدمه مواطنه زين الدين زيدان على رأس الجهاز لريال مدريد مؤكداً ثقة اللاعبين فيه، كما اعتبر مواطنه الآخر كريم بنزيمة بين أفضل 5 مهاجمين في العالم.

وأردف: "علينا تقديم أفضل ما لدينا بعد فترة التوقف الدولي أمام مايوركا وغالاتاساراي وبالطبع في الكلاسيكو حتى نسعد الأنصار".

واختتم: "مبابي لاعب رائع وبالطبع أتمناه دائماً في فريقي، لو سألتني عن ريال مدريد لن أقول أبداً سوى الأشياء الإيجابية".