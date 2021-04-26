فاران يرد على شائعات رحيله عن ريال مدريد

رد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، على التقارير التي أشارت إلى أنه على سيغادر النادي الملكي خلال الصيف وسط اهتمام من عدة فرق إنجليزية بخدماته.

وربطت تقارير الدولي الفرنسي بمانشستر يونايتد وتشيلسي في ظل عدم تمديد عقده مع ريال مدريد.

وقال فاران على هامش مؤتمر لقاء ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "تركيزي منصب على الفريق، تحفزني التحديات الحالية كثيراً وأقدم كل ما أملك في الملعب.

"مستقبلي واضح، وتركيزي على إنهاء الموسم، هذا هو الأمر الأهم في الوقت الراهن".

وعلق الفرنسي على مسألة دوري السوبر: "تركيزي على اللقاء القادم، فزت بدوري الأبطال أربع مرات وهي بطولة أحبها كثيراً.

"تشيلسي فريق جيد ويعرف كيف يهاجم، يجب أن ندافع جيداً ولا نترك لهم المساحات، تحسنا دفاعياً كفريق ونملك الجودة في المقدمة لخلق الخطر".

ويستضيف ريال مدريد نظيره تشيلسي يوم الثلاثاء على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.