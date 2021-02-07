فاران يقود ريال مدريد لفوز مثير على هويسكا

اقتنص ريال مدريد فوزاً صعباً من ملعب مستضيفه هويسكا 2-1 السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

على ملعب آلكوراز، تقمص المدافع رافاييل فاران دور البطولة.

وتقدم خافي جالان بهدف لهويسكا في الدقيقة 48، لكن فاران رد بهدف التعادل للملكي في الدقيقة 55.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، سجل فاران الهدف الثاني له ولريال مدريد ليمنحه ثلاث نقاط غالية.

ورفع هذا الفوز رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة ليتقدم للمركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ومتفوقاً بثلاث نقاط عن برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث، فيما ظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

ويلتقي أتلتيكو مدريد يوم الاثنين مع ضيفه سيلتا فيغو فيما يخرج برشلونة الأحد لملاقاة ريال بيتيس.