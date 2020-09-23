فاردي يتطلع للفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي

قال جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي أن المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي صعبة للغاية في ظل تواجد لاعبين كبار، أمثال محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله ساديو ماني، وهاري كاين وبيير إيميريك أوباميانغ.

وأكد اللاعب المخضرم في تصريحات أبرزتها صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أنه يعمل خلال الفترة القادمة على مساعدة فريقه على حصد لقب البطولة كما حدث من قبل، والفوز بالحذاء الذهبي والتربع على عرش الهدافين للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن محمد صلاح، سجل 3 أهداف في شباك ليدز يونايتد، بينما سجل فاردي هدفين، يليه ماني محرز هدفين في مرمى تشيلسي خلال اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب ستامفورد بريدج.

ويتصدر ترتيب الهدافين حالياً الثنائي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، وهيونغ مين سون (توتنهام) بأربعة أهداف لكلٍ منهما.