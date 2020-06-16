فاردي يريد أن يصبح أكبر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

يسعى النجم المخضرم جايمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، لتحقيق رقم قياسي هذا الموسم 2019-2020 يسجل باسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس نجم منتخب انجلترا السابق على لقب هداف البريميير ليغ، حيث تألق بقوة وتصدر جدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية الكبرى قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونجح فاردي في تسجيل 19 هدفاً وتربع على عرش صدارة الترتيب بفارق هدفين عن بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال صاحب المركز الثاني، وتفوق أيضاً على محمد صلاح نجم ليفربول وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بفارق 3 أهداف عن الثنائي حيث سجل المصري والأرجنتيني 16 هدف.

ويسعى المهاجم المخضرم لكسر رقم قياسي ما زال صامداً منذ 10 سنوات خاص بأكبر هداف في تاريخ المسابقة والذي حطمه ديدييه دروغبا نجم تشيلسي السابق في موسم 2009-2010 في سن 32 عام، وسن فاردي حالياً 33 عام.

وأكد مهاجم الثعالب قدراته كونه يتفوق الآن على صلاح وأوباميانغ وساديو ماني هدافي البطولة الموسم الماضي، خاصة أن السنغالي سجل 14 هدفاً بفارق 5 أهداف عن فاردي.