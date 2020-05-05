فاسكيز يأمل في إكمال موسم الدوري الإنجليزي

أبدى لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد، أمنيته في عودة البطولات في إسبانيا، وإمكانية استكمال موسم الليغا بدون حضور الجماهير، مؤكداً أن استعادة «السعادة» التي تقدمها كرة القدم، والابتعاد عن التفكير في فيروس كورونا سيكون أمراً جيداً للمجتمع.

وقال فاسكيز في حوار مع صحيفة "غارديان" البريطانية اليومية «بشكل خاص، علينا أن نتحلى بالمسؤولية.. إذا استطعنا اللعب، مع إجراءات الأمان المناسبة، فبالتأكيد، نرغب جميعاً في اكتمال الموسم. سيكون جيداً للأشخاص، للمجتمع، حتى لا يفكروا في الفيروس على مدار ساعتين.. كرة القدم تجلب السعادة».

وتفكر إدارة النادي الملكي في إكمال الموسم، حال استئنافه، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الخاص بالفريق الرديف، بسبب أعمال تجديد ملعب سانتياغو بيرنابيو الجارية.

وقال صاحب الـ 28 عاماً في هذا الصدد «مساحة الملعبين واحدة، ولهذا فليس هناك داعٍ للقلق»، وتابع «لعبنا بدون جماهير من قبل، وكانت تجربة غريبة.. يمكنك التواصل وسماع كل شيء.. الأمر غريب».

وحول الابتعاد عن المنافسة لقرابة شهرين، أكد «نحن معتادون على المنافسة باستمرار، والتدرب والسفر.. اللاعبون يتقابلون يومياً، بينما أنت بمفردك حالياً من الصباح للمساء.. هناك أخبار جيدة تأتي تباعاً، والأعداد تتراجع، ونأمل في العودة لحياتنا الطبيعية قريباً».

وتطرق الجناح الشاب لمسألة تخفيض الرواتب التي قبل بها الفريق الأول بعد مقترح الإدارة، وأوضح «الإدارة تحدثت في البداية مع راموس، قائد الفريق، ثم نقل لنا الأمر.. اجتمعنا بعد ذلك، وتحدثنا، وقيمنا الأمور، وقررنا أن هذا هو الأفضل للجميع.. لم يكن هناك أي شكوك حول تقبلنا للقرار.. الريال نادٍ كبير يمتلك موظفين كثيرين، ونحن عائلة، ونسير جميعا في نفس الاتجاه».

وأضاف «فعلنا ما نظن أنه صحيح، والآن لا نفكر إلا في العودة للعب.. ننتظر قرار الحكومة، ونأمل في العودة من جديد»، ورغم رغبته الشديدة بإنهاء مسيرته داخل الفريق الملكي، إلا أن فاسكيز يرحب بفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي.

واختتم اللاعب الشاب تصريحاته قائلاً «أحلم بالاعتزال في ريال مدريد، لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في كرة القدم.. كنت أشاهد البريميير ليغ مع شقيقي عندما كنت صغيراً، كان ممتعاً آنذاك.. أعتقد أن شخصيتي وأسلوب لعبي يتماشيان مع الكرة الإنجليزية».