فاسكيز يتجاهل زيدان

تجاهل لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد، مدربه زين الدين زيدان حينما كشف بأنه لم يكن أفضل مدرب عمل تحت إشرافه خلال مسيرته الاحترافية.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات لفاسكيز قال فيها أن مانولو دياز كان أفضل مدرب عمل معه.

وتدرب فاسكيز تحت إمرة دياز في فريق كاستيا ”ريال مدريد ب” حيث تواجد المدرب الإسباني صاحب الـ 51 عاماً في كرسي تدريب رديف ريال في الفترة بين 2013 وأكتوبر 2018 تخللها فترة عمل في الفريق الأول لأشهر بسيطة في 2018 ضمن أعضاء الجهاز الفني.

وقال فاسكيز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "أفضل مدرب عملت معه كان دياز، زيدان؟ إنه قريب جداً من اللاعبين ويبتسم دوماً ويساعدنا كلاعبين على النمو والتطور”.

وتعاطف اللاعب مع كريستيانو رونالدو في قرار رحيله عن ريال مدريد والانضمام ليوفنتوس، حيث قال: ”إنه لاعب محترف لا يصدق ويطلب دوماً الأفضل لنفسه ولجميع من حوله، يجب أن نحترم قرار رحيله وكل شخص لديه الحرية في تحديد مصيره”.