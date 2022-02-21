كشفت شبكة "إل ناسيونال" الإسبانية أن النجم الدولي لوكاس فاسكيز يتطلع للرحيل عن ريال مدريد حين يفتح سوق الانتقالات الصيفي أبوابه.

ويمتد عقد صاحب الـ 30 عاماً مع النادي الملكي حتى صيف عام 2024، إلا أنه لم يعد واثقاً من مشاركته المستمرة تحت إشراف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وسيكون بإمكان أي فريق أوروبي آخر التعاقد مع النجم الإسباني مقابل 10 ملايين جنيه استرليني فقط خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وخاض الظهير الأيمن البالغ من العمر 30 عاماً 27 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم سجل خلالها هدفاً واحداً.

وبشكل إجمالي، شارك الإسباني في 267 مباراة حتى الآن مع ريال مدريد وزار الشباك 27 مرة، كما صنع 54 هدف آخر.