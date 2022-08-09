فالدانو يكشف سبب تفوق كريستيانو رونالدو على ميسي

كشف خورخي فالدانو رئيس ريال مدريد السابق عن السبب الذي يجعله يفضل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم أن "ليو" مواطن فالدانو، إلا أن الأخير يرى أن هداف مانشستر يونايتد يملك الأفضلية بين الثنائي بسبب ما بذله من جهود إضافية حتى يترك بصمته في عالم كرة القدم.

ماذا قال فالدانو عن رونالدو وميسي؟

وقال الأرجنتيني الذي لعب في صفوف ريال مدريد ما بين عامي 1984 و 1987 في تصريحات لـ "تي واي سي سبورتس": "كريستيانو رونالدو ظاهرة، قد يراه البعض أقل قيمة مقارنة بميسي الذي اعتبره عبقرياً.

"لكن احذروا من التقليل من قيمة الظاهرة، لأن مثل هؤلاء اللاعبين يمتلكون سمات يتفوقون فيها على العباقرة.

"العبقري يولد عبقرياً، لكن الظاهرة يطور نفسه، كريستيانو بنى لنفسه جسماً جديداً، ويتوجب أن نشيد بالسمات التي يتمتع بها وما حققه، علاوة على أنه انتزع جائزة الكرة الذهبية عدة مرات من العبقري (ميسي)."