فالدانو ينصح زيدان بالدفع بفينيسيوس أمام سيتي

نصح خورخي فالدانو، مدرب ريال مدريد السابق، المدير الفني الحالي زين الدين زيدان بالدفع بفينيسيوس جونيور أمام مانشستر سيتي في مباراة الجمعة.

ويحل الفريق الملكي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، بعدما شهدت مباراة الذهاب انتصار سيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويرى فالدانو أن فينيسيوس قد يكون أحد مفاتيح زيدان للفوز بالمباراة أمام سيتي والتأهل إلى ربع نهائي التشامبيونز ليغ.

وصرح الدولي الأرجنتيني السابق: ” فينيسيوس لاعب مميز للغاية ويمكنه الظهور بشكل جيد أمام مانشستر سيتي”.

وأضاف لبرنامج "إل ترانزيستور" الإسباني: ”تمكن زيدان من قياس قوة اللاعبين في الليغا، ويمكنه وضع يده على التشكيل الذي يريد أن يدخل به اللقاء، يدخل الفريق المواجهة بثقة كبيرة بعد الفوز بلقب الدوري”.

ولدى سؤاله عن سوق انتقالات ريال مدريد، رد قائلاً: ”لا أعتقد أن النادي سيجري صفقات جديدة في الصيف، الوضع الاقتصادي ليس في أفضل أحواله، سيكون السوق أكثر واقعية في السنوات القادمة”.