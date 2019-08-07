فالديراما ينصح خاميس بترك ريال مدريد

قدم أيقونة كرة القدم الكولومبية كارلوس فالديراما، نصيحة ذهبية إلى مواطنه خاميس رودريغيز، لاعب خط وسط ريال مدريد.

ويرى أسطورة كولومبيا أن النجم الشاب يجب أن يتحرر من بؤسه في ريال مدريد، لأن المدرب زين الدين زيدان لا يريده ضمن فريقه.

وفي تصريحات صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال فالديراما: "يجب على خاميس الذهاب إلى فريق آخر، لأن زيدان لا يريده، وإذا استمر في ريال مدريد فلن يلعب.

كما تذكر فالديراما حالة مواطنه خاميس عندما احتفل به الجميع في سانتياغو بيرنابيو عندما وصل لأول مرة، حيث قال: كانت لدى الجماهير حفلة عندما وصل خاميس.

وأضاف: رئيس النادي يحبه، لكن المدرب لا يريده، وإذا بقي فلن يشارك، لذلك من الأفضل تركه يرحل، فالشخص الذي يختار التشكيلة هو المدرب وليس رئيس النادي.