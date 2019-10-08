فالديس يرحل عن برشلونة

أعلن برشلونة رسمياً إقالة فيكتور فالديس من منصبه كمدير فني لفريق الشباب تحت 19 عاماً، بسبب خلافات قوية مع الإدارة حول طريقة اللعب وأمور أخرى.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن وجود مشاكل كبيرة بين فالديس وإدارة البارسا بسبب إصرار المدرب على اللعب بخطة 4-4-2، عكس ما يريده المدراء بالاعتماد على رسم 4-3-3.

كما دخل الحارس السابق للفريق في خلاف مع باتريك كلايفرت، أحد مسؤولي قطاع الناشئين في النادي، مما أجبر الإدارة في النهاية على اتخاذ قرار الإقالة سريعأً.

يذكر أن فرانك أورتيغا، مدرب الفئات السنية في أكاديمية "لا ماسيا" سيحل مكان فالديس بشكل رسمي، وفقاً للحساب الرسمي لنادي برشلونة.