فالفيردي: الخسارة أمام ليفربول من أصعب لحظات العام

قيم إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة العام الحالي، مشيراً إلى أن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد من أصعب اللحظات في العام.

وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني عام 2019، لكنه خسر لقب كأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا في المباراة النهائية، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي علي يد ليفربول.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "حققنا أهدافنا في 2019، كان هناك العديد من الأوقات الجيدة خلال العام ونريد أن يكون العام المقبل أفضل".

وعند سؤاله عن مواجهة ليفربول قال: "عشنا ليلة لا تصدق أمامهم في دوري أبطال أوروبا، كان لدينا العديد من الفرص لكننا استقبلنا الهدف الأول مبكراً، ثم مرت علينا لحظات كالتي حدثت في روما.

"لحظات الضعف في المباراة تسببت في توديعنا للبطولة، كانت واحدة من أصعب الفترات في العام، لو كنا تغلبنا على ليفربول لكنا فزنا في النهائي".

وتطرق فالفيردي للحديث عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المدرب: "كانت مباراة متكافئة دائماً، وبطبيعة الحال ريال مدريد يلعب بشكل جيد في كامب ناو".

وأكد فالفيردي في تصريحاته، أن هدفه في العام الجديد هو الفوز في جميع المباريات مشيراً إلى أن الفريق سيقوم بكل شيء لتحقيق ذلك.