فالفيردي: برشلونة كان بحاجة لثورة أمام إنتر ميلان

أعرب إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته الغامرة بتحقيق الانتصار بهدفين لهدف على إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هدف إنتر جعل المباراة في كفته، وعزز وضعه إلى حد كبير، فهو فريق قوي ومتصدر الدوري الإيطالي بفوزه في جميع المباريات، ككا جعل الأمور صعبة علينا، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل.

"أحاول دائماً رؤية الأمور التي لا تسير بشكل جيد، وأداء اللاعبين على الأرض الملعب، وفي الشوط الأول الخصم أضر بنا كثيرا، لكن بشكل عام كانت مباراة جيدة.

"في الشوط الأول كان لإنتر فرص وكان لدينا بعض الفرص أيضاً، لكننا عانينا من عدم التوازن الذي صب في مصلحتهم، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل".

وختم: "كنا بحاجة إلى ثورة في المباراة، ومع وجود الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وآرتور وفرينكي دي يونغ سيطرنا على اللقاء، لكننا كنا بحاجة إلى الدخول لمنطقة الخصم، والتهديد في الأمتار الأخيرة، إذ ظل دفاع إنتر في المنطقة، ونجحنا بعد ذلك في العودة وقلب النتيجة".