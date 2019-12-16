فالفيردي: برشلونة لن يستهين بنابولي

رغم الظروف الصعبة التي يمر بها نابولي هذا الموسم، إلا أن مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي رفض الاستهانة أو التقليل من شأن منافسه القادم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 عن وقوع البارسا في طريق نادي الجنوب الإيطالي، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب سان باولو في 25 فبراير، على أن يجري لقاء الإياب في كامب ناو في 18 مارس.

ويعيش نابولي أسوأ فتراته في السنوات القليلة الماضية، بسبب نتائجه السلبية على مستوى الدوري المحلي، والتي عجلت بتعيين المدرب جينارو غاتوزو خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

وفي مباراته الأولى مع البارتيونبي، خسر الفريق أمام بارما 1-2 على ملعبه سان باولو.

ومع ذلك، أصر فالفيردي على أنه برشلونة سيخوض مواجهة خارج التوقعات أمام نظيره الإيطالي.

وفي تعليقه الأول على القرعة، قال المدرب لتلفزيون برشلونة: "نابولي فريق خطير، رغم أنه لا يمر بأفضل لحظاته.

"قاموا بتغيير المدرب، وفي الأسابيع القليلة القادمة سيتكيف الفريق بشكل تدريجي مع المدرب الجديد، وسنرى كيف ستسير الأمور معهم بحلول فبراير".

وتحدث فالفيردي عن أجواء وملعب مباراة الذهاب، حيث قال: "ستكون مواجهة قوية وعلى ملعب كبير بمشجعين حماسيين، نحن نحب مثل هذه الأجواء، سيكون من الجيد جداً أن نعيشها في نابولي".

يذكر أن نابولي نجح في التغلب على ليفربول حامل اللقب والتعادل معه في مواجهتيهما السابقتين ضمن دور المجموعات، إلا أن رحيل أنشيلوتي سيلقي بظله بالتأكيد على أداء الفريق أوروبياً.