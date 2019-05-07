فالفيردي: برشلونة نسي ثلاثية الذهاب

أكد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه مستعد لمواجهة ليفربول، اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الريدز آنفيلد، مؤكداً نسيان لاعبيه الانتصار ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نتيجة الذهاب لا تؤثر علينا، علينا أن نلعب وكأننا لم نخض مباراة كامب ناو ذهاباً، وأي تفكير آخر سيكون خاطئاً، ستكون الأمور عسيرة علينا لأن الملعب صعب".

وعن الغيابات التي يعاني منها ليفربول وبرشلونة، علق المدير الفني: "جميعهم لاعبون مهمون، نريد أن يتعافى (روبرتو) فيرمينو و(محمد) صلاح و(عثمان) ديمبيلي، كان من الجيد أن نراهم في الملعب، غياب ديمبيلي يمثل مشكلة لنا".