فالفيردي: برشلونة يتأثر بغياب ميسي

كشف إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة بأن سبب تأخره في حضور المؤتمر الصحفي أمس في الموعد المحدد، يعود لأزمة السير التي عرفته على بعض معالم جدة.

واستبعد خلال حديثه تأثر البارسا فنياً أمام أتلتيكو مدريد الليلة في كأس السوبر الإسباني، جراء الإرهاق البدني الذي يعانيه اللاعبون بعد لقائهم الأخير أمام إسبانيول 2-2 في الليغا.

وقال المدرب: "لا نعاني أي إرهاق. خضنا آخر لقاء السبت الماضي وجميع اللاعبين جاهزون، حضرنا إلى هنا من أجل الفوز للوصول إلى النهائي.

"حينما يكون ليونيل ميسي في قمة جاهزيته، فإنه يعطي الفريق كل ما يملك، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ونشعر بغيابه حينما يغيب، ونكون سعيدين حينما يتواجد معنا لأنه أفضل لاعب في العالم.

"نخوض تجربة جديدة، لا سيما أن البطولة خارج إسبانيا، ونسعى إلى الظهور بشكل رائع ولأن ينتهي بنا المطاف بتحقيق الكأس.

"نظام البطولة جيد ومقبول، لا يهمنا من نقابل، أمامنا مواجهتان ولكل واحدة حسابات مختلفة".

من جهته، أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أن مواجهة برشلونة اليوم تختلف تماماً عن مواجهات الدوري، كونها أشبه بمباريات الكؤوس تحتاج إلى فائز واحد، وقال "أنهينا الاستعدادات كافة ووضعنا التكتيك الأنسب الذي يساعدنا على خطف بطاقة التأهل.

"كأس السوبر فرصة لكل لاعب من أجل مواصلة العطاء واكتساب مزيد من الخبرة، واللعب أمام برشلونة يجعلنا نظهر بشكل قوي لأننا نواجه أفضل فرق العالم".