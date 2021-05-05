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فالفيردي جاهز لمواجهة تشيلسي

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 10:56
فيديريكو فالفيردي
فيديريكو فالفيردي

أعلن ريال مدريد جاهزية لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي لخوض موقعة ستامفورد بريدج أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء قرار الاعتماد على الدولي الأوروغوياني بعد أن ظهرت نتيجة فحصه سلبية أمس.

وكان لاعب الارتكاز أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين تقريباً.

وستكون عودة فالفيردي هامةً للغاية إذ أن المدرب زين الدين زيدان بحاجة لكل العناصر لقلب المعطيات وتجاوز عقبة تشيلسي الذي انتزع تعادلاً بطعم الفوز على أرض ملعب ألفريدو دي ستيفانو (1-1) ذهاباً.

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Via SyndiGate.info


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