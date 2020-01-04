فالفيردي: قضية فيدال ضد برشلونة لن تؤثر على وضعه في الفريق

قال إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة أن قرار آرتورو فيدال مقاضاة النادي بسبب خلاف مالي لن يؤثر على وضعه في الفريق.

وأقام محامو التشيلي دعوى لدى رابطة اللاعبين في إسبانيا بداعي عدم الحصول على مكافآت قيمتها 2.4 مليون يورو (2.69 مليون دولار).

وأضاف فالفيردي في مؤتمر صحفي قبل أن يحل برشلونة ضيفاً على اسبانيول في الدوري الإسباني السبت "هناك دائماً تباين في الآراء بشأن تفسير بنود العقود. المشكلة سيتم حلها داخلياً.

"نعرف آرتورو جيداً. إنه نفس الشخص ولا أرى أي مشكلة. لا أعتقد أن هذا سيكون له أي تأثير سلبي في أرض الملعب وهذا كل ما يهمني. يتدرب بشكل جيد حتى هذه اللحظة".

وجاءت الدعوى بعد شهر من حديث فيدال عن إمكانية ترك الفريق إذا لم يحصل على مزيد من الفرص للعب.

وشارك نجم يوفنتوس وبايرن ميونيخ السابق، أساسياً مع البارسا أربع مرات فقط بالدوري هذا الموسم لكنه يبحث عن فرصة أكبر للمشاركة بعد استبعاد آرتور ميلو لثلاثة أسابيع إضافية بسبب مشكلة في أعلى الفخذ وانتقال كارليس آلينيا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.