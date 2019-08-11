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فالفيردي: ميسي مهدد بالغياب عن افتتاحية الدوري الإسباني

منشور 11 آب / أغسطس 2019 - 09:51
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عن احتمالية غياب قائد الفريق ونجمه ليونيل ميسي عن افتتاح لقاءات الدوري الإسباني بداعي الإصابة.

وغاب الدولي الأرجنتيني عن وديتي البارسا أمام نابولي في الولايات المتحدة، وعن مواجهة سبقتهما قبل ذلك أمام آرسنال.

وقال فالفيردي: "ميسي في مرحلة التعافي، لا أعرف إذا كان قادراً على اللحاق ببداية الموسم، أعتقد أن الأمر يبدو صعباً".

ويفتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو في السادس عشر من الشهر الجاري.

كلمات دالة:ليونيل ميسيبرشلونةإيرنيستو فالفيرديالدوري الإسباني

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