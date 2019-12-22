فالفيردي: ميسي يمنح برشلونة الأفضلية

أعرب المدرب إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمس على نظيره ديبورتيفو آلافيس ضمن لقاءات المرحلة الـ 18 من الليغا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها أن الفريق كان جيداً للغاية خلال الشوط الأول من عمر اللقاء قبل أن يتلقى الهدف الوحيد الذي تلقاه في الشوط الثاني.

وقال فالفيردي: "الفريق لم يشعر بالاسترخاء عقب وصول النتيجة لتقدمنا بهدفين نظيفين لكننا جئنا من مواجهة قوية قبل ساعات قليلة.

"لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية وسجلنا لكن في بداية الشوط الثاني فقدنا بعض القوة وذلك عندما سجلوا الهدف الأول لكننا التقطنا الأنفاس بتسجيل ميسي للهدف الثالث.

"وجود ميسي يمنحنا دوماً أفضلية كبيرة فهو يمكنه الظهور بأي لحظة من عمر المباراة وأن يسجل من أي مكان في الملعب.

"كان شهراً صعباً بالنسبة لنا لكن لحسن الحظ لدينا أكثر من بديل في وسط الملعب ونعتمد عليهم جميعاً، لنأمل أن يكونوا جميعاً هنا عند العودة من الإجازة".

يذكر أن برشلونة كان قد أنهى مباراة أمس فائزًا بأربعة أهداف لهدف وحيد وعلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني حتى مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو مساء الأحد.