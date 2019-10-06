فالفيردي: ننتظر الكثير من ميسي وسواريز أمام إشبيلية

أكد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على أهمية تحقيق الفوز في المواجهة القادمة أمام إشبيلية لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني واعتماده على الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها أن أمام البارسا فرصة للوصول لفترة التوقف الدولي وهو بحالة جيدة.

وقال فالفيردي: "لدينا مواجهة صعبة أمام خصم صعب للغاية، حققوا الفوز في ثلاثة من أربعة لقاءات خارج ملعبهم هذا الموسم.

"المواجهة هامة للغاية من أجل وضعنا في جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي، نريد أن نخرج ونحن سعداء".

واختتم تصريحاته: "عاد سواريز وميسي لتقديم أفضل ما لديهما أمام إنتر، لقد شاهدنا ذلك، مرا بفترات صعبة بسبب الإصابات هذا الموسم لكننا ننتظر الكثير منهما أمام إشبيلية".

يذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة وأمامه ريال مدريد في الصدارة بفارق 5 نقاط بعد فوزه على غرناطة بنتيجة 4-2 السبت.