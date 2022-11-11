فالفيردي وسواريز وكافاني في قائمة أوروغواي النهائية لكأس العالم 2022

أعلن دييغو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروغواي عن القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري.

وجاء المهاجمان المخضرمان لويس سواريز وإيدينسون كافاني، إضافة للمتألق فيديريكو فالفيردي على رأس القائمة المستدعاة.

وضمت قائمة أوروغواي 26 لاعباً هم:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا (غالاتاساراي)، سيرخيو روشيت (ناسيونال)، سيباستيان سوسا (إندبيندينتي).

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، سيباستيان كواتيس (سبورتينغ لشبونة)، دييغو غودين (فيليز سارسفيلد)، مارتن كاسيريس (لوس أنجيليس غالاكسي)، رونالد آراوخو (برشلونة)، غييرمو فاريلا (فلامينغو)، خوسيه لويس رودريغيز (ناسيونال)، ماتياس أوليفيرا (نابولي)، ماتياس فينيا (روما).

خط الوسط: لوكاس تورييرا (غالاتاساراي)، مانويل أوجارتي (سبورتينغ لشبونة)، ماتياس فيسينو (لاتسيو)، رودريغو بينتانكور (توتنهام هوتسبير)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، فاكوندو باليستيري (مانشستر يونايتد)، نيكولاس دي لا كروز (ريفر بلايت).

خط الهجوم: أغوستين كانوبيو (أتلتيكو بارانينسي)، فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي)، جيورجيان دي أرسكايتا (فلامينغو)، ماكسيمليانو غوميز (طرابزون سبور)، لويس سواريز (ناسيونال)، إيدينسون كافاني (فالنسيا)، داروين نونيز (ليفربول).